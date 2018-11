Ольга Бузова заявила, что может стать приемной мамой

Звезда мечтает о дочери.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова после своего последнего концерта в Ростове-на-Дону познакомилась с милой девочкой, которая очень любит ее песни. Ребенок подарила артистке яркий блокнотик, двух плюшевых мишек и написала письмо. Ольгу эта встреча с девочкой очень растрогала, и она посвятила ей целый пост.

Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть блокнотик, где я могу писать свои секретики (как в детстве 😌). Как же я хочу свою дочку. 😔😔😔 можно мне Соню с собой забрать 😭😭😭😭😭😭😭

— написала Ольга.

2 Ноя 2018 в 4:08 PDT В комментариях одна из подписчиц задала вопрос: «Не думали удочерить?». И Ольга неожиданно ответила:

Уже думаю.

Этот ответ тут же прокомментировали множество подписчиков. «Оля, удочери меня», «Как я желаю вам родить дочу! Вы очень хороший человек, как бы вас не представляли по телевизору», «Сначала сама рожай, Оля, потом удочеришь. Сейчас столько возможностей выносить и зачать ребенка», «Если Оля удочерит, то ее популярность и доход увеличатся на 95% от того, что сейчас имеет», «И своих нужно родить, и удочерить. У тебя большое доброе сердце и запас любви, которого хватит на всех деток», «Мы поддержим!», — по-разному отреагировали люди на желание Ольги. Многие посоветовали певице не торопиться с данным решением и вначале родить самостоятельно, а потом подумать и о том, чтобы взять ребенка из приюта.

За кадром моего шоу #замужзабузову 👸🏻My little princess July 👼🏻

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Oct 6, 2018 at 9:28am PDT Напомним, совсем недавно вся страна в очередной раз была больше обычного заинтересована в личности Ольги Бузовой. Шоу «Замуж за Бузову» смотрели многие, ведь Ольга уверяла, что очень хочет найти там свою любовь — из-за бешеного графика звезде некогда знакомиться с молодыми людьми и заводить новые отношения. Но после окончания этого шоу артистка заявила: победитель Денис Лебедев ее обманул, и она вновь одинока. Теперь звезда днями и ночами готовится к масштабному концерту и не думает о личной жизни. Конечно, в таких условиях Ольге остается только мечтать о детях. А она уже давно заявила о готовности стать мамой. Теперь, похоже, Ольга всерьез задумалась об удочерении.

Идеальная ночь. Я, микрофон и любимые песни 🙌🏻 Репетиции каждый день 🎤 Ты мне по сердцу любовью, то хорошо то больно 💔 #посердцу 💔

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Oct 29, 2018 at 4:32pm PDT Фото: Instagram@buzova86