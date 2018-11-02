Скончалась народная артистка России Ольга Седлецкая

Через несколько дней после 80-летия в Магадане скончалась народная артистка России Ольга Седлецкая.

Ольга Яковлевна училась в Московском автомеханическом техникуме, который окончила с красным дипломом. Но взяли верх артистические корни, ведь отец Яков Борисович был профессиональным дирижером, а мама Ираида Барсова — балериной.

Ольга стала выступать в самодеятельности Дворца культуры имени Лихачева, после чего попала в эстрадный оркестр. В 1957 году она стала лауреатом Московского международного фестиваля молодежи и студентов. До поступления в институт успела поработать конструктором в отделе главного конструктора легендарного завода им. Лихачева

Затем — учеба в московском ГИТИСе им. Луначарского. «Там меня часто путали с Наташей Гундаревой, мы были очень похожи с ней», — вспоминала Ольга Яковлевна студенческие годы. — А еще на другом курсе учился Лев Лещенко , в общем, многие потом стали известными актерами и певцами».

Ольга Седлецкая — ведущая актриса Магаданского музыкально-драматического театра с 1964 года, куда они приехали вместе с мужем, актером Львом Тузом.

За почти полвека яркая характерная актриса сыграла более 160 ролей.

Преподавала сценическое мастерство в Магаданском училище искусств, Северном гуманитарном лицее.