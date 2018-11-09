Поклонники Гарри Поттера обнаружили ошибку в фильме «Фантастические твари» 

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Поклонники Гарри Поттера рассказали в фан-группе в Twitter об ошибке, допущенной в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".
Действия картины разворачиваются в 1927 году, но среди персонажей можно встретить профессора Минерву Макгонагалл, которая по сюжетной линии еще не родилась.
Фанаты считают, что героиня родилась в 1930-е годы. Они напомнили, что в пятой части "Гарри Поттер и Орден Феникса", действия которой происходят в 1990-е годы, Макгонагалл работает в Хогвардсе уже 39 лет. Таким образом, профессором она стала в 1950-е годы.
Новая картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" — это продолжение спин-оффа вселенной Гарри Поттера, в котором рассказывается о событиях, разворачивающихся в начале XX века. Роль главного злодея исполнил Джонни Депп, а молодого Дамблдора — Джуд Лоу.