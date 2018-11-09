Поклонники Гарри Поттера обнаружили ошибку в фильме «Фантастические твари»

Действия картины разворачиваются в 1927 году, но среди персонажей можно встретить профессора Минерву Макгонагалл, которая по сюжетной линии еще не родилась.

Фанаты считают, что героиня родилась в 1930-е годы. Они напомнили, что в пятой части "Гарри Поттер и Орден Феникса", действия которой происходят в 1990-е годы, Макгонагалл работает в Хогвардсе уже 39 лет. Таким образом, профессором она стала в 1950-е годы.