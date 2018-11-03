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Молодой человек Туктамышевой прокомментировал её показательное выступление на Skate Canada
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Молодой человек Туктамышевой прокомментировал её показательное выступление на Skate Canada 

RT на русском + ещё 12 5 часов назад
Фото: RT на русском
Российский фигурист Андрей Лазукин заявил, что ему понравился номер его девушки двукратной чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, который она продемонстрировала на показательном выступлении в Канаде.
«Я прекрасно к этому отношусь. Она встряхнула наш мир фигурного катания», — приводит слова спортсмена РИА Новости.
Он также добавил, что не понимает, почему многим людям не понравился номер.
«Она никак не оголилась, это был просто топик, ничего такого», — сказал Лазукин.
Напомним, что Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при в Канаде.
Ранее американская фигуристка Гленн повторила номер Туктамышевой.
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