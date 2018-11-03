Молодой человек Туктамышевой прокомментировал её показательное выступление на Skate Canada 

Российский фигурист Андрей Лазукин заявил, что ему понравился номер его девушки двукратной чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, который она продемонстрировала на показательном выступлении в Канаде.
«Я прекрасно к этому отношусь. Она встряхнула наш мир фигурного катания», — приводит слова спортсмена РИА Новости.
Он также добавил, что не понимает, почему многим людям не понравился номер.
«Она никак не оголилась, это был просто топик, ничего такого», — сказал Лазукин.
Напомним, что Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при в Канаде.
Ранее американская фигуристка Гленн повторила номер Туктамышевой.