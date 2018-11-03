Молодой человек Туктамышевой прокомментировал её показательное выступление на Skate Canada

«Я прекрасно к этому отношусь. Она встряхнула наш мир фигурного катания», — приводит слова спортсмена РИА Новости

Он также добавил, что не понимает, почему многим людям не понравился номер.

«Она никак не оголилась, это был просто топик, ничего такого», — сказал Лазукин.

Напомним, что Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при в Канаде.

Ранее американская фигуристка Гленн повторила номер Туктамышевой.