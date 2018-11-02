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Разбившийся индонезийский Boeing нашли на дне
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Разбившийся индонезийский Boeing нашли на дне моря 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Спасатели нашли корпус разбившегося самолета авиакомпании Lion Air на дне Яванского моря.
«Фюзеляж был найден, но он практически разрушен», — передает слова представителя ВМС Индонезии контр-адмирала Юдо Маргоно ТАСС со ссылкой на портал «Детик».
Он рассказал, что спасатели нашли множество обломков и двигатель.
Командир поисково-спасательного отряда ВМС Иссварто уточнил, что также были найдены шасси, сиденья и другие предметы, но «все они были разрушены на мелкие части».
Для поднятия фрагментов самолета на поверхность будет привлечена тяжелая техника.
В то же время продолжаются работы по поиску речевого самописца. Расшифровка найденного в четверг бортового самописца началась.
Следователь Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Сурио Вибово отметил, что предварительный отчет о причинах крушения будет опубликован в течение месяца.
В понедельник пассажирский самолет потерпел крушение, спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг. В катастрофе погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж — 181 человек, включая маленького ребенка и двух младенцев.
Упавший Boeing имел неисправности. Авиакомпания Lion Air приостановила переговоры о поставке лайнеров Boeing 737 MAX 8 на время расследования.
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