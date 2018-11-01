Болтон: США намерены проводить жесткую политику в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа 

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация США намерена проводить жесткую политику в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа и в то же время будет расширять связи с Мексикой, Колумбией, Бразилией и Аргентиной.
Об этом заявил в четверг в Майами помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Выдержки из его выступления распространил в четверг интернет-портал Axios.
"При нынешней администрации мы не намерены больше умиротворять диктаторов, действующих вблизи наших границ в нашем полушарии", — подчеркнул помощник президента, назвав Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тиранов». Администрация Трампа, по его словам, «будет стоять плечом к плечу с борцами за свободу».
В то же время, заявил он, «США рады быть партнерами таких стран как Мексика, Колумбия, Бразилия и Аргентина, а также многих других с целью продвижения верховенства закона и укрепления безопасности и процветания».
Болтон назвал «позитивным сигналом для региона» избрание Жаира Болсонару на пост президента Бразилии. «Последние по времени выборы, в результате которых к власти в ключевых странах региона пришли близкие по взглядам лидеры, такие как Иван Дуке в Колумбии, а в минувшие выходные дни — Жаир Болсонару в Бразилии, являются позитивными сигналами о будущем региона и демонстрируют растущее в регионе стремление к проведению политики свободного рынка, а также к открытому и подотчетному правительству», — добавил он.