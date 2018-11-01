Российский финал турнира по Clash Royale пройдет 10 ноября

Российский LAN-финал турнира Red Bull M. E. O. Russia по Clash Royale состоится 10 ноября. Он пройдёт в интерактивно-развлекательном центре Cyberspace, а победитель состязания в феврале 2019 года поедет в Берлин на международное соревнование Red Bull M. E. O.

Отброчные этапы турнира пройдут в 36 странах, а онлайн-квалификации — 27-28 октября и 3-4 ноября. Двое лучших участников по итогам каждого из четырёх квалификационных дней отправятся на московский турнир. А 10 ноября определят ещё восьмерых игроков финала.

За квалицификациями можно следить по ссылкам ниже:

Online Pre-Qualifier № 1 — 27 Октября;

Online Pre-Qualifier № 2 — 28 Октября;

Online Pre-Qualifier № 3 — 3 Ноября;

Online Pre-Qualifier № 4 — 4 Ноября.

Больше информации есть на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте».

Отметим, что ранее Clash Royale уже запретили в Иране, а также хотят заблокировать на Филиппинах. По словам законодателей обеих стран, игра плохо влияет на молодёжь. Однако это не мешает ей быть одной из главных киберспортивных дисциплин на мобильных устройствах.