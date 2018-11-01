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Жена Жукова из «Руки вверх!» объявила о расставании
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Жена Сергея Жукова из «Руки вверх!» объявила о расставании 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Супруга солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова Регина Бурд подвела итоги ушедшего октября. Женщина сообщила о расставании, при этом отметив, что это большой опыт, и сочла такое за плюс.
Сергей Жуков и Регина Бурд являются одной из самых гармоничных супружеских пар в отечественном шоу-бизнесе. Бывшая участница группы "ВИА Сливки" подарила популярному артисту троих детей: дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Женщина умудряется не только уделять время семье, но и работе. У Сергея и Регины несколько бизнес-проектов.
А еще Бурд ведет собственную страничку в социальной сети Instagram. Так, в свежем посте женщина решила подвести итог ушедшего октября. Регина рассказала, что пережила и плохие и хорошие моменты. "Октябрь закончился 🍂 Что он принес? Одно расставание, по работе. Я рассталась с сотрудником, на которого возлагала большие надежды. Это минус. Но это большой опыт, а значит плюс. В октябре мне исполнилось 33. А это новые горизонты и знания. И еще один год в копилку житейской мудрости. Я влюбилась! В несколько красивых, мудрых и рвущих душу поступков моего мужа. Они помогли мне открыть его с новой стороны и еще раз убедиться, что он у меня замечательный! А еще октябрь принес много поездок в романтичную Европу, а вместе с этим в моем alcohol free образе жизни появилось несколько бокалов Prosecco😁 Спасибо, октябрь)) (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — сообщила Регина.
Именно Бурд поддерживала Сергея Жукова, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Исполнитель лежал в больнице, перенес несколько операций, а также отменил все выступления. Поклонники стали выдвигать версии, почему певцу пришлось обратиться к медикам. Одни считали, что у певца проблемы с почками, другие — с сердцем. После этого и вовсе пошли слухи об онкологии. Масла в огонь добавляло еще и то, что никто не озвучивал точный диагноз.
В итоге, прояснил ситуацию сам Сергей. Он рассказал, что за кулисами ударился о металлическую конструкцию. Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась на весь живот. К врачам певец обратился поздно, потребовалась серьезная операция.
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