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Раскрыта тайна строительства Великой пирамиды Хеопса
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Раскрыта тайна строительства Великой пирамиды Хеопса 

Российская Газета + ещё 3 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В Египте совместная миссия Французского института восточной археологии и Ливерпульского университета (Великобритания) обнаружила 4500-летнюю рампу, при помощи которой древние египтяне перемещали огромные каменные блоки для строительства пирамид.
Как сообщает Live Science, найденное сооружение, вероятно, было использовано для строительства Великой пирамиды Хеопса. Так называемая рампа была обнаружена в древнем карьере на территории мухафазы Минья.
Она представляет собой хорошо организованную систему для извлечения и перемещения огромных каменных блоков. Рампа — это обработанная наклонная поверхность с двумя лестницами по краям и многочисленными отверстиями в грунте.
Последние — это следы от фиксированных креплений, которыми были деревянные столбы. Вокруг них обматывали жгуты. Концы привязывали к специальным «салазкам», на которые водружался камень. Рабочие тянули за жгуты и постепенно поднимали блок.
По словам одного из руководителей миссии Янниса Гурдона, гипотеза о рампах известна давно. Более того, на стенах захоронений не раз находили изображения таких устройств. Однако хорошо сохранившаяся рампа обнаружена археологами впервые. Ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.
"Изучение изображений, обнаруженных приспособлений и надписей привело нас к выводу, что эта система восходит, по крайней мере, к периоду правления фараона Хеопса — строителя Великой пирамиды в Гизе", — пояснил Яннис Гурдон.
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