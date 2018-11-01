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Суд арестовал новых фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
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Суд арестовал новых фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

Газета.Ru + ещё 84 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Центральный районный суд Кемерово принял решение о помещении под арест фигуранта дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который по версии следствия получил взятку от руководителя основной компании-собственника торгового центра, передает РИА «Новости».
"Постановлением суда Чередниченко Н. П., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, до 25 декабря 2018 года", — сообщили в суде.
Также суд принял решение о заочном аресте бывшего гендиректора основной компании-владельца ТЦ Вячеслава Вишневского, который проживает в Испании.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о взятках при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня».
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