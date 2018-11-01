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Сваха Р. Сябитова требует до 500 млн руб. с издательства за незаконное использование ее книги
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Сваха Р. Сябитова требует до 500 млн руб. с издательства за незаконное использование ее книги 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва24
Писательница, телеведущая и сваха Роза Сябитова подала в суд на издательство «Центрполиграф» за незаконное использование ее книги, требуя в иске взыскать до 500 млн руб. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Кунцевского суда Патимат Магомедова.
«Сябитова Роза Раифовна обратилась к ООО издательство «Центрполиграф» с исковым заявлением о нарушении авторского права. Она просит признать незаконным использование издательством ее произведения под названием «Семейная жизнь. Инструкция по применению», просит прекратить дальнейшее использование произведения без получения ее соответствующего разрешения и взыскать компенсацию в размере от 10 тыс. руб. до 500 млн руб. Определить сумму она просит исходя из усмотрения суда и представительских расходов в 50 тыс. руб. А также Р. Сябитова просит опубликовать в «Комсомольской правде» вступившее в законную силу решение», — пояснила она.
Третьим лицо по делу проходит онлайн-магазин электронных книг «Литрес». По словам пресс-секретаря, судебное заседание состоится 9 ноября в 11 часов.
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