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Олег Кононов — о переходе в «Спартак»: Конкретика будет, когда будут говорить два клуба
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Олег Кононов — о переходе в «Спартак»: Конкретика будет, когда будут говорить два клуба 

SovSport.Ru 2 часа назад
— На эту тему, конечно же, я ничего не буду отвечать. В первую очередь, я тренер Арсенала. Я могу сказать про клуб, футболистов и игру. С этим связано мое будущее на данный момент. Что будет дальше, посмотрим. Все зависит, в первую очередь, от клуба, от Арсенала. Моя первоочередная задача как тренера, чтобы Арсенал играл и показал результат в чемпионате и Кубке (России).
На тему Спартака много разговоров идет сейчас, но я не могу сказать ничего конкретного. Будет конкретика, когда об этом будут говорить два клуба, — приводит слова Кононова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ахмата.
Ранее сообщалось, что Кононов является главным кандидатом на поста главного тренера московской команды.
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