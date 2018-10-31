Разъяренная Бородина запустила планшетом в звезду «Дома-2» (видео)

Запись программы "Бородина против Бузовой" окончилась очередным скандалом. Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина запустила планшетом в голову участнице телепроекта, которая осмелилась ей возражать.

Гнев Бородиной вызвал тот факт, что Оксана Ряска рискнула заговорить в то время, когда Ксения произносила пламенную речь. Ведущая и до этого не скрывала своего раздражения: ей не нравилось, что ее коллеги пытаются защитить участников с особыми жизненными обстоятельствами.

"Давайте я тогда не буду номинировать людей, у которых нет родителей, у кого попа болит!.. ", — возмутилась Ксения.

Оксана пыталась высказать свою точку зрения, но не очень удачно.