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Разъяренная Бородина запустила планшетом в звезду «Дома-2» (видео)
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Разъяренная Бородина запустила планшетом в звезду «Дома-2» (видео) 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Запись программы "Бородина против Бузовой" окончилась очередным скандалом. Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина запустила планшетом в голову участнице телепроекта, которая осмелилась ей возражать.
Гнев Бородиной вызвал тот факт, что Оксана Ряска рискнула заговорить в то время, когда Ксения произносила пламенную речь. Ведущая и до этого не скрывала своего раздражения: ей не нравилось, что ее коллеги пытаются защитить участников с особыми жизненными обстоятельствами.
"Давайте я тогда не буду номинировать людей, у которых нет родителей, у кого попа болит!.. ", — возмутилась Ксения.
Оксана пыталась высказать свою точку зрения, но не очень удачно.
"Что ты в параллели меня говоришь?!", — воскликнула Бородина, метко запуская планшет в участницу.
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