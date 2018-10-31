БелАЗ показал самосвалы с искусственным интеллектом

В Белоруссии продемонстрировали самосвалы-беспилотники. Машины грузоподъёмностью 130 тонн могут управляться вручную или дистанционно, а также ехать автономно по заданному маршруту благодаря GPS/ГЛОНАСС.

Грузовики оснащены оптико-электронной системой, позволяющей им работать в любое время суток и при любых погодных условиях. Инженеры и конструкторы БелАЗа занимались уникальным проектом на протяжении шести лет. Первые беспилотные карьерные самосвалы в скором времени будут поставлены в горнодобывающие регионы России.