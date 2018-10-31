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Главные события среды 

Рамблер 13 минут назад

Путин назвал цели новой миграционной политики

Президент России Владимир Путин заявил, что подписанная им концепция миграционной политики направлена на создание комфортных условий для переселения соотечественников.

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

На этой неделе у россиян будет три выходных дня: с субботы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября.

У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв

Возле здания архангельского управления Федеральной службы безопасности России произошел взрыв.

Порошенко пообещал «не сдаваться» России ради газа

EPA
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не допустит сдачу Москве суверенитета ради газа.

Названа еще одна причина увольнения Карреры

global look
Причина увольнения итальянца Массимо Карреры из «Спартака» не только в неудовлетворительных результатах в этом сезоне.

Путин сохранил налоговые льготы для предпенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста.
Россиян дисквалифицировали за допинг
https://sport.rambler.ru/athletics/41173673-rossiyan-diskvalifitsirovali-za-doping/
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
https://sport.rambler.ru/summer/41145170-rossiyskih-gimnastok-obvinili-v-otstavanii-ot-amerikanok/
Медведев поставил нефтяникам ультиматум
https://finance.rambler.ru/economics/41174306-medvedev-postavil-neftyanikam-ultimatum/
В России взлетят цены на продукты
https://finance.rambler.ru/economics/41168977-v-rossii-vzletyat-tseny-na-produkty/
Названы последствия дедолларизации России
https://finance.rambler.ru/economics/41170188-nazvany-posledstviya-dedollarizatsii-rossii/
Россиян расстроили новогодним курсом рубля
https://finance.rambler.ru/economics/41159616-rossiyan-rasstroili-novogodnim-kursom-rublya/
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