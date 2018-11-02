В Киеве не исключили встречи «нормандского формата» в Париже 

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко не исключила встречи в «нормандском формате» во время поездки президента Украины Петра Порошенко в Париж 11 ноября.
"Что будет происходить во Франции? Какой формат встреч? Все возможные встречи, но невозможна единственная встреча в формате Порошенко-Путин, один на один, такого не будет … может быть многосторонняя встреча при свидетелях, «нормандский формат», страны Будапештского меморандума, но встречи один на один с Путиным быть не может", — сказала Луценко в пятницу вечером в эфире украинского телеканала «Интер».
Ранее сообщалось, что президента Украины Петра Порошенко 11 ноября ждут с визитом в Париже по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча на высшем уровне в «нормандском формате» пока не планируется.