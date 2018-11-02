Топ-менеджер телеканала надел костюм палача расчлененного журналиста и пожалел

Исполнительный директор британского телеканала ITV Асиф Зубайри (Asif Zubairy) пришел на хеллоуинскую вечеринку в мужском головном платке и окровавленной куртке, размахивая макетом отрубленной руки. Это произошло через несколько часов после того, как стали известны подробности смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, пишет The Daily Mail.

57-летнего Зубайри обвинили в непростительном поведении и «ужасающей бесчувственности». Бывший председатель Комитета по стандартам публичной сферы Алистер Грэм (Alistair Graham) заявил, что поступок топ-менеджера шокировал его. Член палаты общин Великобритании Кристин Жардин (Christine Jardine) также отметила, что поражена отношением топ-менеджера к убийству саудовского журналиста.

Позднее сам Зубайри извинился за неподобающий наряд в разговоре с журналистами. Мужчина заявил, что его поступок не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности, так как он находился на частной вечеринке.

«Я понимаю, что мой костюм на Хеллоуин, возможно, обидел некоторых людей, за что я прошу прощения», — заявил Зубайри.

2 октября находившийся в Стамбуле журналист Джамаль Хашкуджи зашел в консульство Саудовской Аравии, чтобы получить документы для развода, и пропал. Спустя почти три недели власти страны признали смерть журналиста.

Как уверяют турецкие чиновники, тело Хашкуджи сначала расчленили, а затем растворили останки в кислоте. Перед этим СМИ сообщали, что смерть журналиста наступила от удушья.