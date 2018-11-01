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Саратовский депутат похудел за неделю на прожиточном минимуме
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В деле об изнасиловании следователя появилась подруга
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга

Саратовский депутат похудел за неделю на прожиточном минимуме 

Авторадио + ещё 26 6 часов назад
Фото: BFM.RU
Николай Бондаренко, который решил питаться на 3,5 тысячи рублей в течение месяца после спора с бывшей министром труда региона Натальей Соколовой, сбросил два килограмма. По его словам, под конец недели закончились все овощи и курица, остались только крупы. Чтобы уложиться в бюджет, пришлось есть только их. Парламентарий также сказал, что с подобным рационом полноценно работать удается с трудом. Ранее в октябре Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.
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