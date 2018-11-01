Саратовский депутат похудел за неделю на прожиточном минимуме 

Николай Бондаренко, который решил питаться на 3,5 тысячи рублей в течение месяца после спора с бывшей министром труда региона Натальей Соколовой, сбросил два килограмма. По его словам, под конец недели закончились все овощи и курица, остались только крупы. Чтобы уложиться в бюджет, пришлось есть только их. Парламентарий также сказал, что с подобным рационом полноценно работать удается с трудом. Ранее в октябре Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.