Минус два килограмма за неделю на «макарошках»

Поводом для эксперимента стало скандальное видео с участием Натальи Соколовой, которая с улыбкой на лице доказывала депутату, что россияне могут совершенно спокойно жить на прожиточный минимум:

— Зима полгода в стране.

— Да не проблема.

— С ноября по март.

— Макарошки стоят всегда одинаково.

— На макарошках мы в больницу уедем через несколько месяцев.

— А кефир? Все равно это очень дешево.

Депутат Бондаренко тогда предложил Соколовой провести эксперимент и месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Министр отказалась и в итоге была уволена с должности, когда видео набрало популярность в сети и попало в СМИ. Несмотря на это Бондаренко решил провести эксперимент самостоятельно. Об итогах первой недели саратовский депутат рассказал Business FM:

— Последние два дня первой недели были очень грустными. Я ел одни макарошки, без каких-либо добавок. Это было отвратительно. За первую неделю я похудел на два с лишним килограмма. Если такими темпами пойдет, чувствую по своему состоянию, что буду значительно терять в весе. Скорее всего, сделаю новую дырку в ремне. Чувство голода меня практически не покидает, появляется раздражительность. Насчет того, что я негативно себя чувствую, пока не могу сказать ничего конкретного. Подписчики активно пишут, в том числе, с медицинским образованием, что при отсутствии в рационе фруктов и овощей организм не получает необходимых веществ. Я взял на себя обязательства, как минимум месяц отсидеть на этой диете, в любом случае я планирую достичь этой цели.

— Почему вы решили продолжать диету, несмотря на увольнение министра?

— Министра уволили, а сама политика не прекратилась. Я понимаю, что эти инициативы будут выноситься и дальше. Пусть сами сидят на этой диете. Мы будем сидеть на сотнях тысяч их зарплат, а их родители и семьи — на 3,5 тысячи в месяц. Это категорически неприемлемо, мы сделаем все, чтобы изменить эту ситуацию.

В процессе скандала СМИ публиковали комментарии специалистов по питанию, по мнению которых питание «макарошками» может нанести вред здоровью. В интернете питание за 3,5 тысячи в месяц окрестили «министерской диетой».

На такую сумму можно питаться и разнообразно, утверждает корреспондент «КП» в Новосибирске Вадим Алексеев. Еще зимой при подготовке материала о прожиточном минимуме в России он провел собственный эксперимент, позволяя себе не только хлеб и воду, но суши, сало и плов с курицей. Правда, для этого пришлось серьезно постараться, рассказывает сам Алексеев:

«Купить соленое сало или грудинку достаточно накладно, в Новосибирске, где я живу, это может стоить минимум 400 рублей и больше. Другой вариант: я сам покупаю сало и соль, выходит в 80-100 рублей за килограмм. Цена в несколько раз меньше. Те же пельмени, когда я самостоятельно готовлю, намного дешевле и качественнее. Я посчитал, во сколько мне обойдется один большой крепкий пельмешек собственного производства (1,9 рублей). Прочие блюда, когда ты самостоятельно готовишь, по цене выходят достаточно приемлемыми. Я уложился в сумму, но это было трудоемко, бегал по магазинам, покупал все по скидкам. Выдержать сумму можно, но это отдельная работа. Конечно, тому же пенсионеру будет тяжело». ​

Перед отставкой министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой стало известно, что доход чиновницы в 2016 году составил 1,75 млн рублей. Позднее саратовские СМИ выяснили, что женщина получала от государства пособие на 100 тысяч рублей.