В Крыму задержали причастного к экономической блокаде полуострова участника нацбатальона

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму и УФСБ России по РК и Севастополю при поддержке Росгвардии и Центра спецназначения ФСБ задержали активиста незаконного вооруженного батальона им. Номана Челебиджихана, который участвовал в так называемой экономической блокаде полуострова, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Погрануправления.

«Установлено, что 22-летний житель Кировского района Республики Крым прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины , и в период с 2016 по 2018 год входил в состав батальона им. Н. Челебиджихана и общественного формирования «Аскер», а также являлся активным участником так называемой экономической блокады Крыма», — заявили в ведомстве.

Агентство уточнило, что лидером добровольческого батальона являлся Ленур Ислямов — один из организаторов товарной и энергетической блокад полуострова.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски по адресам проживания активиста, в ходе которых изъяли компьютерную технику и различные средства коммуникации.

Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного на два месяца.

В конце сентября 2015 года украинские активисты начали блокаду передвижения грузовых автомобилей из Украины в Крым. В ноябре того же года радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего полуостров был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя нитка которого была введена в эксплуатацию в мае 2016 года.