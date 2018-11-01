Ещё
В Крыму задержали причастного к экономической блокаде полуострова участника нацбатальона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга

В Крыму задержали причастного к экономической блокаде полуострова участника нацбатальона 

Rambler News Service + ещё 21 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму и УФСБ России по РК и Севастополю при поддержке Росгвардии и Центра спецназначения ФСБ задержали активиста незаконного вооруженного батальона им. Номана Челебиджихана, который участвовал в так называемой экономической блокаде полуострова, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Погрануправления.
«Установлено, что 22-летний житель Кировского района Республики Крым прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, и в период с 2016 по 2018 год входил в состав батальона им. Н. Челебиджихана и общественного формирования «Аскер», а также являлся активным участником так называемой экономической блокады Крыма», — заявили в ведомстве.
Агентство уточнило, что лидером добровольческого батальона являлся Ленур Ислямов — один из организаторов товарной и энергетической блокад полуострова.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски по адресам проживания активиста, в ходе которых изъяли компьютерную технику и различные средства коммуникации.
Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного на два месяца.
В конце сентября 2015 года украинские активисты начали блокаду передвижения грузовых автомобилей из Украины в Крым. В ноябре того же года радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего полуостров был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя нитка которого была введена в эксплуатацию в мае 2016 года.
Rambler News Service: последние новости
Медведев сменил директора Курчатовского института Международные резервы России за неделю уменьшились на 0,2% — до $460,7 млрд СКР возбудил уголовное дело о взятках при реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева337
Тимошенко отреагировала на спецмеры России311
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД494
Первый залп: чем Москва ответила Киеву72
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад741
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение