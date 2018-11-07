Петтерссон установил рекорд НХЛ

19-летний новичок «Ванкувера» швед Элиас Петтерсон установил новое рекорд в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету хоккеиста 10 заброшенных шайб после 10 матчей в его дебютном сезоне. Шведский вундеркинд установил новый рекорд лиги, став самым молодым игроком в истории лиги, кому удалось это сделать. Петтерссон побил достижение форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Дона Мурдока, который отметил данное достижение в возрасте 20 лет и 1 день.

Ранее сообщалось, что три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм».