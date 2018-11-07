Ещё
Петтерссон установил рекорд НХЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петтерссон установил рекорд НХЛ 

RT на русском + ещё 40 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
19-летний новичок «Ванкувера» швед Элиас Петтерсон установил новое рекорд в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На счету хоккеиста 10 заброшенных шайб после 10 матчей в его дебютном сезоне. Шведский вундеркинд установил новый рекорд лиги, став самым молодым игроком в истории лиги, кому удалось это сделать. Петтерссон побил достижение форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Дона Мурдока, который отметил данное достижение в возрасте 20 лет и 1 день.
Ранее сообщалось, что три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм».
RT на русском: последние новости
СК проверит траты свердловской чиновницы, отстранённой после слов о молодёжи В Кремле рассказали об отношении к возможным новым санкциям США В МВД рассказали о группировках, планировавших нападения перед ЧМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал279
Дознаватель из Уфы «потеряла память»351
Женщину убили в лифте в Москве82
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?194
Богатство бедных39
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
01:06
Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука»
Происшествия
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение