СФ подготовил проект закона о многодетных семьях

«Мы разрабатываем закон о многодетных семьях. Мы сейчас проект написали, он проходит стадию обсуждения. Страна большая, вопросы, которые ложатся на муниципальную власть, на региональную власть, достаточно существенны», — сказал Кутепов.

Он отметил, что авторы инициативы собирают мнения людей из регионов о том, каким они хотели бы видеть этот законопроект.

В документе речь идет об определении статуса многодетной семьи, а также разделение таких понятий, как многодетная и малоимущая семья. Также в бумаге говорится о необходимости собрать всю информацию о многодетных семьях в один действительный на территории РФ документ.

Кроме того, проект закона должен установить порядок, при котором сбор документов для льгот должен быть упрощен.

Пресс-секретарь Кутепова Елена Демидова добавила, что 71 регион страны уже дал свои замечания по проекту.

«Очень большие проблемы с тем, что когда старшему ребенку исполняется 18 лет, семья «вылетает» из всех очередей, из всех льгот», — отметила она.