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Международный Банк Санкт-Петербурга лишился лицензии
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Международный Банк Санкт-Петербурга лишился лицензии 

Банки.ру + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Центробанк принял решение об отзыве с 31 октября лицензии на осуществление банковских операций у Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП, регистрационный номер197, г. Санкт-Петербург), сообщили в пресс-службе регулятора.
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