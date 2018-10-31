В Индии построили самую высокую статую в мире

НЬЮ-ДЕЛИ , 31 октября. / ТАСС /. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в среду самую высокую в мире статую — монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю (1875-1950). Церемония открытия, которую транслировали все индийские телеканалы, состоялась в штате Гуджарат на северо-западе страны.

Как сообщили ТАСС в офисе строительства, статуя получила официальное название Статуя Единства, ее высота составила 182 метра, а общая высота сооружения с постаментом — 240 метров. Эта статуя почти вдвое выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке. Главным автором проекта стал известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.

Проектирование монумента заняло 13 месяцев, строительство — 33 месяца. Внутри фигуры Пателя, который словно идет по воде водохранилища, установили два скоростных лифта. На высоте около 150 метров оборудована обзорная галерея, способная принять одновременно 200 туристов. У подножия монумента открылся музей, посвященный политику.

На сооружение статуи и постамента Пателю в целом пошло 210 тыс. кубометров бетона, 18,5 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе 6,5 тыс. тонн арматурной стали. Статуя способна выдержать ураганный ветер скоростью до 180 км/ч и землетрясение магнитудой до 6,5.