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В Индии построили самую высокую статую в мире
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В Индии построили самую высокую статую в мире 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в среду самую высокую в мире статую — монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю (1875-1950). Церемония открытия, которую транслировали все индийские телеканалы, состоялась в штате Гуджарат на северо-западе страны.
Как сообщили ТАСС в офисе строительства, статуя получила официальное название Статуя Единства, ее высота составила 182 метра, а общая высота сооружения с постаментом — 240 метров. Эта статуя почти вдвое выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке. Главным автором проекта стал известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.
Проектирование монумента заняло 13 месяцев, строительство — 33 месяца. Внутри фигуры Пателя, который словно идет по воде водохранилища, установили два скоростных лифта. На высоте около 150 метров оборудована обзорная галерея, способная принять одновременно 200 туристов. У подножия монумента открылся музей, посвященный политику.
На сооружение статуи и постамента Пателю в целом пошло 210 тыс. кубометров бетона, 18,5 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе 6,5 тыс. тонн арматурной стали. Статуя способна выдержать ураганный ветер скоростью до 180 км/ч и землетрясение магнитудой до 6,5.
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