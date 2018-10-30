Всеправославные соборы должны собираться регулярно, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА , 30 окт — РИА Новости . Всеправославные соборы должны собираться "не раз в сто лет, а регулярно", заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отвечая на вопросы участников VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово".

По словам предстоятеля Русской православной церкви, эту тему он обсуждал с патриархом Константинопольским Варфоломеем во время встречи с ним в Стамбуле 31 августа.

"Я предлагал провести либо синаксис — то есть, собрание глав, либо Собор. Когда мы обсуждали тему Критского собора (прошел в 2016 году — ред.), то я успокоил патриарха, который был очень взволнован тем, что целый ряд церквей не поехал на Собор, и я сказал ему, что, ну не может же история заканчиваться на Критском соборе, давайте развивать дальше соборный процесс. Ну, не все смогли приехать, по объективным причинам и после серьезных размышлений, на Критский собор — давайте продолжим", — сказал патриарх.

"Надо, чтобы Соборы у нас собирались не раз в сто лет, но чтобы они собирались регулярно, и тогда мы могли бы действительно соборным разумом обсуждать проблемы, которые возникают", — добавил он.

По словам главы РПЦ, на Всеправославном соборе можно было бы обсудить и сложившуюся ситуацию вокруг церкви на Украине. Также его следует собрать "и в связи с каноническим преступлением Константинопольского патриарха".

"Константинопольский патриарх, нарушая все каноны, которые существуют и регулируют такого рода отношения между Церквами, вторгается на нашу землю, в нашу Церковь, заявляет о своем некоем преимущественном праве вторгаться, не имея никакого основания в священных канонах — это новация последних десятилетий", — отметил патриарх Кирилл.

Говоря о перспективе созыва Всеправославного собора или синаксиса (собрания) предстоятелей, он заметил, что "многие церкви сегодня заявляют о необходимости проведения Собора", однако сам патриарх Варфоломей пока не изъявил желания созвать подобное обсуждение.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Разрыв евхаристического общения делает невозможным для всех священнослужителей РПЦ совместные служения с иерархами и клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.