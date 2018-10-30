Ещё
В ХМАО полыхает нефтеперерабатывающая станция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП в Москве, есть пострадавшие
ЧП в Москве, есть пострадавшие

В ХМАО полыхает нефтеперерабатывающая станция 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огонь охватил площадь в 200 кв метров.
На нефтеперерабатывающей станции в ХМАО произошел пожар. Горят два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
ТК «Звезда»: последние новости
США заблокировали создание арбитража по спору с РФ о пошлинах в ВТО Корреспондент НТВ Никита Развозжаев скончался в Москве В МИД РФ объяснили истинные мотивы США по выходу из ДРСМД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конкурс поедания блинов закончился смертью36
Крушение Су-27: Киев уличили во вранье51
Российский полицейский на спор выстрелил себе в голову65
ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора332
Пассажир упавшего Boeing успел отправить жене селфи9
Видео
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
01:41
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
Политика В мире
01:14
Кремль отреагировал на уход Меркель
Политика
01:36
Конкурс поедания блинов закончился смертью
Происшествия В мире
00:58
Крушение Су-27: Киев уличили во вранье
Армия Оружие
01:08
Обзор зарубежных СМИ: Конец эпохи Меркель ударит по Евросоюзу
В мире
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
20:36
Российский полицейский на спор выстрелил себе в голову
Происшествия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
03:34
Украина призвала граждан отказаться от паспортов РФ
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение