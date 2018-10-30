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Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
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Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова» 

Lenta.ru + ещё 130 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Спасатели не могут найти одного человека после того, как на судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50 при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщила в своем Twitter губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
«К сожалению, один человек до сих пор не найден», — сказала она.
По словам Ковтун, двое рабочих были госпитализированы, еще двое получили помощь амбулаторно.
«О причинах произошедшего говорить сложно. Сейчас на месте происшествия работает аварийно-спасательная водолазная группа Северного флота, выводы будут делать следственные органы», — заключила она.
Ранее во вторник стало известно, что самый большой в мире плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Инцидент произошел на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца.
Как сообщил представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев, крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил повреждений при инциденте с плавучим доком.
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