Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова»

Спасатели не могут найти одного человека после того, как на судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50 при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщила в своем Twitter губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«К сожалению, один человек до сих пор не найден», — сказала она.

По словам Ковтун, двое рабочих были госпитализированы, еще двое получили помощь амбулаторно.

«О причинах произошедшего говорить сложно. Сейчас на месте происшествия работает аварийно-спасательная водолазная группа Северного флота, выводы будут делать следственные органы», — заключила она.

Ранее во вторник стало известно, что самый большой в мире плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Инцидент произошел на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца.