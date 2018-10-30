«Спартак» продолжает тонуть, а к Мамаеву подсадили «мошенника»

К засветившемуся на интимных фото Мамаеву подсадили незнакомца

К футболисту, который находится под стражей в СИЗО "Бутырка" из-за дебоша, подселили нового сокамерника. Об этом сообщил адвокат полузащитника "Краснодара" Игорь Бушманов после того, как интимные фото Мамаева утекли в Сеть.

Защитник рассказал, что нового соседа Павла Мамаева зовут Александр . Мужчине около 30 лет, и он обвиняется в мошенничестве в сфере экономических преступлений.

Футболист много общается с новым сокамерником, вместе они посещают спортзал, передает RT. Также Бушманов рассказал, что Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. По словам адвоката, приходят ему послания и в стихах.

В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал о своем визите к Павлу Мамаеву, чьи интимные фото с супругой слили в Сеть и нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Мельников отметил, что в настоящее время футболисты обживаются в СИЗО и "уже эмоционально успокоились". Он добавил, что спортсмены ни в чем не нуждаются.

Вместе с тем, Иван мельников назвал причины возникновения общественного резонанса вокруг инцидента с участием Кокорина и Мамаева. По его словам, дебош в центре Москвы — это не рядовая драка, а "ужасный" скандал с фигурирующими в нем звездами.

Как писали "Дни.ру", пока полузащитник "Краснодара" находится под стражей, хакеры слили в Сеть интимные фото Мамаева с женой Аланой. У женщины вымогали деньги. Платить злоумышленникам она отказалась, и эротические снимки футболиста обнародовали.