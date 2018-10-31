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Обнаружен фюзеляж разбившегося в Индонезии самолета
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Обнаружен фюзеляж разбившегося в Индонезии самолета 

Lenta.ru + ещё 42 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Спасатели обнаружили место нахождения фюзеляжа пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение у берегов Индонезии 29 октября. Об этом заявил глава вооруженных сил страны маршал Хади Тчахджанто, передает Reuters.
По его словам, поисковая команда уже выяснила координаты, однако теперь нужно подтвердить, что это действительно фюзеляж. Спасатели использовали гидроакустические приборы, чтобы определить, где находятся черные ящики упавшего самолета. Сигнал был обнаружен на глубине 35 метров, дайверы должны начать погружение 31 октября около пяти часов утра.
29 октября национального Агентство по поиску и спасению заявило, что поиски самолета затруднены из-за плохой видимости и сильных подводных течений. Спасатели сообщили, что выживших после крушения лайнера нет, на месте катастрофы обнаружены останки и личные вещи погибших.
Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. Сообщалось, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе сотрудники Министерства финансов Индонезии, два пилота и шесть членов экипажа.
Потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов. По данным Lion Air, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили.
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