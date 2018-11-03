Наблюдатель из Франции: повода ставить легитимность выборов в Донбассе под сомнение нет

ДОНЕЦК , 3 ноября. / ТАСС /. Выборы глав и депутатов Народных советов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) представляют собой открытый процесс, в легитимности которого сомневаться не приходится. Такое мнение в субботу высказал наблюдатель из Франции Франсуа Мод д'Эме.

"Жители Луганской и Донецкой народных республик имеют право избрать власть, учитывая, что этот процесс идет открыто и с участием иностранных наблюдателей, в его легитимности сомневаться не приходится", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Мод д'Эме добавил, что эти выборы в Донбассе стали естественным и законным процессом, который не противоречит минским соглашениям. По мнению наблюдателя, «нельзя смешивать понятия выборов главы и законодательного органа республики с местными выборами, о которых идет речь в пунктах 4 и 12 комплекса мер [по выполнению минских соглашений], подписанного 12 февраля 2015 года в Минске».

Выборы глав республик и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября 2018 года. В Киеве и ряде стран Запада отказались признавать право республик на их проведение.