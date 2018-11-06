Контактная группа по Украине соберется в преддверии выборов в Донбассе

МИНСК , 6 ноября. / ТАСС /. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится за несколько дней до назначенных на 11 ноября выборов глав и депутатов Народных советов в провозглашенных республиках Донбасса.

Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Объявление этих выборов вызвало резко негативную реакцию Киева, где голосование назвали не только нарушением украинского законодательства, но и отступлением от минских соглашений. Киев поддержали и на Западе. 30 октября США Польша инициировали обсуждение предстоящих выборов на заседании Совбеза ООН , где назвали их незаконными и не вписывающимися в рамки минских договоренностей.

В то же время в ДНР и ЛНР отмечают, что проведение выборов имеет цель не допустить вакуум власти в республиках и обеспечить безопасность жителей. «Основной аргумент, который выдвигают наши „западные друзья“, о том, что выборы противоречат „Минску“, не имеет под собой никаких оснований, — подчеркнул врио главы провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин . — В комплексе мер по выполнению минских соглашений предусмотрено согласование сторонами лишь проведения местных выборов. О выборах глав государств и депутатов парламентов там нет ни слова. Так что в этом смысле у нас прочные позиции».

Москве также считают, что назначенные на 11 ноября выборы не противоречат минским договоренностям. «Мы исходим из того, что выборы не имеют отношения к минскому комплексу мер от 12 февраля 2015 года, в котором речь идет о местных, т. е. муниципальных выборах, — отметила на днях директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова . — Очевидно, что в сложившихся условиях выборы, которые назначены на 11 ноября, продиктованы необходимостью восполнения вакуума власти после гибели лидера ДНР Александра Захарченко и недопущения обострения обстановки — все это могло бы негативно сказаться не только на жизнедеятельности региона, но и на всем процессе внутриукраинского урегулирования, в том числе на фоне осуществляемой Киевом блокады региона и звучащих из уст украинского руководства угроз применения силы. Вопрос о проведении выборов решать народу Донбасса — людям надо как-то обустраивать и регулировать собственную жизнь».

Мария Захарова обратила внимание на то, в каком формате прошло заседание СБ ООН, где даже не были заслушаны представители республик Донбасса. «Отказ предоставить слово непосредственно донбассцам не оставляет сомнений в ангажированности западных подходов. Налицо попытка использовать обсуждение в СБ ООН в качестве завесы для тотального и беспардонного саботажа Киевом минских договоренностей», — подчеркнула представитель российского МИД.

Пробуксовка минских переговоров становится все более очевидной для наблюдателей. Все чаще высказывается мнение, что урегулирование конфликта уже не продвинется вперед до президентских выборов на Украине. Звучат сомнения в перспективности минского формата как такового, а также предложения поиска каких-то новых форматов.

Так, хозяин минской переговорной площадки, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, прямо заявил о безуспешности всех ведущихся переговоров по Донбассу. «С задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни „нормандская четверка“, ни контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер — Сурков, — сказал он. — Никто не может договориться о стабильном прекращении огня и отводе войск в Донбассе».

"Переговорщики месяц за месяцем перебирают одни и те же непроходные варианты, а люди, тем не менее, продолжают гибнуть каждый день, — сказал Лукашенко. — Прошло более трех с половиной лет с момента принятия согласованных «нормандской четверкой» минских соглашений, однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован".

При этом белорусский лидер подчеркнул безальтернативность минских соглашений «как единственного пути украинского урегулирования» и вышел с неожиданной инициативой. «Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — предложил он.

В республиках с интересом восприняли инициативу, но подчеркнули, что любые предложения и проекты, касающиеся решения конфликта, должны согласовываться, прежде всего, между сторонами вооруженного противостояния. В то же время Киев на всем протяжении переговоров в Минске демонстрирует отказ вступать в диалог с Донбассом.

"Предлагаемые инициативы очень важны и могут быть рассмотрены, — сказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник , — но для этого нужно сперва преодолеть недоговороспособность Киева и стремление украинских представителей завести переговоры в минском формате в тупик". Предложения Лукашенко имеют право на существование, считает представитель ЛНР, «однако любые варианты преодоления переговорного кризиса могут приниматься только путем достижения консенсуса в переговорном формате между сторонами конфликта, то есть в диалоге между Киевом и республиками Донбасса».

Выполнять то, что есть

Той же позиции придерживаются в Москве. «Необходимо заниматься не придумыванием каких-то новых форматов или поиском какой-то другой платформы для выхода на окончательное урегулирование, а выполнять то, что было договорено и подписано президентами на самом высоком уровне», — сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности и перечислил те конкретные шаги, от выполнения которых вот уже несколько лет уклоняется Киев.

Грушко напомнил о необходимости начать реальное разведение сил у Станицы Луганской, которое согласовано на всех уровнях нормандского формата, закреплено в различного рода договоренностях и для которого уже многократно были созданы надлежащие условия, когда период прекращения огня продолжался больше недели. «Такого рода заключения миссия (СММ) делала 55 раз», — отметил замминистра.

Он также акцентировал внимание на необходимости обсудить и реализовать «формулу Штанмайера». «Это стало бы серьезным шагом в сторону движения по политическому треку. А именно — договориться о четких условиях для введения в силу закона об особом статусе Донбасса. Это является краеугольным камнем политического процесса», — сказал Грушко.

"На сегодняшний день необходимо продемонстрировать реальное движение — пусть в небольших областях, но реальное движение в сторону выполнения минских договоренностей", — подчеркнул замглавы МИД РФ.