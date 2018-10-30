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Россия заблокировала заявку на создание третейской группы ВТО по спору с ЕС
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Россия заблокировала заявку на создание третейской группы ВТО по спору с ЕС 

Rambler News Service + ещё 22 4 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Россия заблокировала запрос ЕС об учреждении третейской группы в рамках спора о свинине, сообщила пресс-служба Минэкономразвития (МЭР).
«На очередном заседании Органа ВТО по разрешению споров (ОРС) Российская Федерация заблокировала учреждение третейской группы в рамках спора DS475 ''Российская Федерация — меры в отношении импорта живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС''», — говорится в сообщении.
Ранее ЕС направил соответствующий запрос в ВТО с якобы неисполненным Россией решением, которое было ранее принято третейской группой и Апелляционным органом ВТО в указанном споре.
«Российская Федерация считает данный шаг необоснованным. Еще в декабре 2017 г. Российская Федерация в полном объеме привела свои меры в полное соответствие с правилами организации с учетом выводов ОРС», — указывается в сообщении.
МЭР отмечает, что вся необходимая информация о конкретных шагах, принятых Россией, была направлена в ОРС и ЕС также в декабре 2017 года.
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