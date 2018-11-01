Сотрудники Google по всему миру провели акции протеста против домогательств в корпорации

Несколько сотен сотрудников Google по всему миру вышли на акцию протеста против домогательств со стороны руководства в корпорации, сообщило агентство Associated Press

Забастовки прошли возле офисов компании в Токио, Сингапуре , Лондоне, Нью-Йорке и других городах мира, в которых расположены подразделения Google. В Дублине организаторы акции протеста обратились к собравшимся с помощью мегафонов. Они выразили свою поддержку жертвам сексуальных домогательств. В Нью-Йорке протестующие вышли на улицы с табличками «Не окей, Google» и «Не будь злым», последняя из которых является отсылкой к девизу компании.

Организаторы забастовки создали аккаунт в Twitter, в котором выдвинули руководству компании ряд требований. Они потребовали исключить из контрактов пункт, который запрещает сотрудникам Google обращаться в суд в случае дискриминации или домогательств, положить конец неравенству и сделать публичным рассмотрение жалоб.