Сотрудники Google по всему миру провели акции протеста против домогательств в корпорации 

Несколько сотен сотрудников Google по всему миру вышли на акцию протеста против домогательств со стороны руководства в корпорации, сообщило агентство Associated Press.
Забастовки прошли возле офисов компании в Токио, Сингапуре, Лондоне, Нью-Йорке и других городах мира, в которых расположены подразделения Google. В Дублине организаторы акции протеста обратились к собравшимся с помощью мегафонов. Они выразили свою поддержку жертвам сексуальных домогательств. В Нью-Йорке протестующие вышли на улицы с табличками «Не окей, Google» и «Не будь злым», последняя из которых является отсылкой к девизу компании.
Организаторы забастовки создали аккаунт в Twitter, в котором выдвинули руководству компании ряд требований. Они потребовали исключить из контрактов пункт, который запрещает сотрудникам Google обращаться в суд в случае дискриминации или домогательств, положить конец неравенству и сделать публичным рассмотрение жалоб.
Причиной акций протеста стало расследование газеты The New York Times о домогательствах со стороны топ-менеджеров компании. В частности, издание сообщило, что причиной ухода создателя Android Энди Рубина из компании стали обвинения в принуждении к сексу. Несмотря на это, Рубин получил в качестве выходного пособия $90 млн Впоследствии Рубин на своей странице в Twitter назвал все обвинения в свой адрес ложными. Портал TechCrunch уточнил, что после выхода статьи генеральный директор Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам компании письмо, в котором сообщил об увольнении 48 человек за последние два года из-за обвинений в домогательствах. Он уточнил, что никто из них не получил выходного пособия.