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Apple проверит данные о незаконной работе студентов на заводах, производящих Apple Watch
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Apple проверит данные о незаконной работе студентов на заводах, производящих Apple Watch 

ТАСС + ещё 5 21 час назад
Фото: iPhones.ru
ТАСС, 29 октября. Компания Apple начала расследование в отношении своего тайваньского поставщика Quanta Computer после информации о том, что эта организация незаконно привлекала студентов для работы на заводе, производящем часы Apple Watch в городе Чунцин (юго-западный Китай). Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.
По ее данным, Apple начала проверку на прошлой неделе после того, как о нарушениях заявила правозащитная организация Sacom.
"Мы срочно расследуем сообщение о том, что студенты-практиканты, принятые в сентябре, перерабатывают и работают в ночные смены. Мы придерживаемся политики нулевой толерантности к несоблюдению наших стандартов и обеспечим быструю реакцию и подходящие меры, если обнаружим нарушения", — цитирует газета слова представителя Apple.
28 студентов, опрошенных Sacom, рассказали, что были отправлены на завод в Чунцине своими преподавателями для прохождения практики, но трудились при этом наравне со штатными сотрудниками, перерабатывая и оставаясь на ночные смены, что по китайскому законодательству студентам-практикантам запрещено. Преподаватели некоторых студентов сказали им, что те не закончат обучение в срок, если не пройдут практику. По словам одного из опрошенных, всего на заводе работали около 120 студентов.
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