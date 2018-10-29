Apple проверит данные о незаконной работе студентов на заводах, производящих Apple Watch

По ее данным, Apple начала проверку на прошлой неделе после того, как о нарушениях заявила правозащитная организация Sacom.

"Мы срочно расследуем сообщение о том, что студенты-практиканты, принятые в сентябре, перерабатывают и работают в ночные смены. Мы придерживаемся политики нулевой толерантности к несоблюдению наших стандартов и обеспечим быструю реакцию и подходящие меры, если обнаружим нарушения", — цитирует газета слова представителя Apple.

28 студентов, опрошенных Sacom, рассказали, что были отправлены на завод в Чунцине своими преподавателями для прохождения практики, но трудились при этом наравне со штатными сотрудниками, перерабатывая и оставаясь на ночные смены, что по китайскому законодательству студентам-практикантам запрещено. Преподаватели некоторых студентов сказали им, что те не закончат обучение в срок, если не пройдут практику. По словам одного из опрошенных, всего на заводе работали около 120 студентов.