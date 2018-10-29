Мэр Волоколамска ушёл в отставку

«Готов стать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину», — рассказал Лазарев ТАСС.

По его словам, временно исполнять обязанности главы Волоколамска будет первый заместитель мэра Татьяна Мозырь.

Как писал News.ru, 4 августа жители Волоколамска собрались около здания местной администрации, требуя закрыть мусорный полигон «Ядрово». Некоторые люди пришли с плакатами, в частности — «Как воняло, так и воняет!», «Закрыть Ядрово!», «Вонь осталась!» — а также в футболках с символикой против мусорного полигона.