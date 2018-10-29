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Мэр Волоколамска ушёл в отставку
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Мэр Волоколамска ушёл в отставку 

News.ru + ещё 21 2 часа назад
Фото: News.ru
Мэр города Волоколамска Московской области Пётр Лазарев покинул должность. Отставка связана с состоянием его здоровья.
«Готов стать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину», — рассказал Лазарев ТАСС.
По его словам, временно исполнять обязанности главы Волоколамска будет первый заместитель мэра Татьяна Мозырь.
Как писал News.ru, 4 августа жители Волоколамска собрались около здания местной администрации, требуя закрыть мусорный полигон «Ядрово». Некоторые люди пришли с плакатами, в частности — «Как воняло, так и воняет!», «Закрыть Ядрово!», «Вонь осталась!» — а также в футболках с символикой против мусорного полигона.
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