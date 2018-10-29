США направили авиацию к Крымскому мосту

Американцы продолжают нагнетать ситуацию у берегов Крыма . На сей раз Пентагон отправил к полуострову самолет-разведчик "Посейдон". Совсем недалеко от зоны его маневров расположен Крымский мост.

Как сообщается, помимо "Посейдона" в полете рядом с южным побережем России участвовал американский самолет-разведчика принял участие разведывательный беспилотник американских ВВС Global Hawk. О маневрах сообщил ресурс PlaneRadar.

По имеющимся сведениям, "Посейдон" совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края . При этом к главной базе российского Черноморского флота — Севастополю — самолет разведчик подлетал на расстояние 35 километров.

В последнее время отмечается повышенная активность американской разведки в регионе. На прошлой неделе самолет ВВС США RC-135V также проводил разведку в районе Крыма и Краснодарского края. В Москве неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон просьбам российского оборонного ведомства отказал.

Возросшая активность Запада в этом регионе может быть связана в том числе с недавно открывшимся Крымским мостом. На Украине призывали нанести удар по трассе через Керченский пролив. Подобные призывы нашли поддержку в американской прессе. Поэтому не исключено, что разведывательные мероприятия в районе могут быть связаны с подготовкой вооруженной акции против Крымского моста.

Ну а пока Крымский мост ставит новые рекорды. Как сообщается, с момента открытия трассы через Керченский пролив и до конца октября по ней проехало уже больше трех миллионов транспортных средств. Среднесуточная интенсивность с начала октября составляет более 9,34 тыс. автомобилей в сутки", — сказано в сообщении инфоцентра "Крымский мост".

При этом почти 20% трафика составили грузовые машины. За последний месяц по дороге через Керченский пролив в направлении Крыма проехали 24 тысячи грузовиков. В обратную сторону по Крымскому мосту передвигались 22,5 тысячи транспортных средств.

В середине мая этого года президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть трассы через Керченский пролив. Глава государства лично проехал по дороге за рулем КамАЗа.

Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Через Крымский мост поезда свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.