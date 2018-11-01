Сафронов в ужасе от устроенной ликующей Поргиной безобразной вакханалии

Художник и подумать не мог, что поминки могут быть веселыми. И все увиденное несколько покоробило его.

Веселые поминки, устроенные Людмилой Поргина , вдовой знаменитого актера Николая Караченцова , шокировали многих — не только простых поклонников артиста, но и его друзей. Художника Никаса Сафронова ролик, в котором ликующая Людмила Андреевна весело кричит за поминальным столом: «За вечную жизнь Коленьки нам выпить пора — ура, ура, ура!», привел в недоумение.

"Я даже не ожидал, что такое может произойти! — удивляется Никас безобразной вакханалии. –Ведь у нас в России испокон веков существуют православные традиции — и их нужно соблюдать. Тем более когда на отпевание пришел сам Патриарх. На поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души"

По мнению самого знаменитого художника России, Людмила Поргина повела себя очень странно, призывая собравшихся радоваться в такой скорбный день. Живописец считает: когда пройдет время, хотя бы 40 дней, трагедия немного утихнет, то, возможно устроить некий капустник, и вот там вспомнить интересные и смешные моменты из жизни великого актера. И также навряд ли Николай Петрович мог завещать веселиться после его смерти — ведь все знают, что в последние 13 лет он был в сложном состоянии, почти не говорил.