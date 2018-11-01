Ещё
Сафронов в ужасе от устроенной ликующей Поргиной безобразной вакханалии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сафронов в ужасе от устроенной ликующей Поргиной безобразной вакханалии 

Дни.ру + ещё 19 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Художник и подумать не мог, что поминки могут быть веселыми. И все увиденное несколько покоробило его.
Веселые поминки, устроенные Людмилой Поргина, вдовой знаменитого актера Николая Караченцова, шокировали многих — не только простых поклонников артиста, но и его друзей. Художника Никаса Сафронова ролик, в котором ликующая Людмила Андреевна весело кричит за поминальным столом: «За вечную жизнь Коленьки нам выпить пора — ура, ура, ура!», привел в недоумение.
"Я даже не ожидал, что такое может произойти! — удивляется Никас безобразной вакханалии. –Ведь у нас в России испокон веков существуют православные традиции — и их нужно соблюдать. Тем более когда на отпевание пришел сам Патриарх. На поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души"
По мнению самого знаменитого художника России, Людмила Поргина повела себя очень странно, призывая собравшихся радоваться в такой скорбный день. Живописец считает: когда пройдет время, хотя бы 40 дней, трагедия немного утихнет, то, возможно устроить некий капустник, и вот там вспомнить интересные и смешные моменты из жизни великого актера. И также навряд ли Николай Петрович мог завещать веселиться после его смерти — ведь все знают, что в последние 13 лет он был в сложном состоянии, почти не говорил.
"Уход Николая Петровича стал большой трагедией для всех нас, и я уверен: в первую очередь для его жены, — продолжает Никас Сафронов. — Я, как и многие его поклонники, пошел в свою церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке, заказал поминальную службу, поставил свечки за упокой талантливейшего актера. Мне кажется, что после такого недоразумения жене Караченцова лучше было бы обойти три храма, в каждом покаяться и заказать службу по новопреставленному рабу божьему Николаю. Я думаю, она так и сделает. Ведь вся страна знает, как она трепетно относилась к нему во время болезни — это тоже нельзя забывать".
Дни.ру: последние новости
Порошенко закатил истерику после унижения от Путина Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев "Шурыгину в погонах" изнасиловали трое полицейских
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева321
Тимошенко отреагировала на спецмеры России292
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД490
Первый залп: чем Москва ответила Киеву70
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад741
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение