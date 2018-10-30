Николая Караченцова помянули весело, как он и завещал

29 октября в Москве простились с любимым актером Николаем Караченцовым . Его последние 13 лет жизни были полны боли и страданий, но во всех испытаниях рядом с ним была его верная спутница — жена Людмила Поргина

После похорон близкие собрались на поминки в ресторане Дома актера на Арбате — там же, где год назад праздновали 73-й день рождения артиста. До 74-го он не дожил всего день.

Вдова Николая Караченцова сказала, что хоть всем и тяжело, но актер перед уходом из жизни просил его не оплакивать, поэтому и она никому не позволит рыдать на его похоронах и поминках.

"Давайте посвятим этот поминальный ужин общению с Колей — будто бы он тут, с нами", — предложила она собравшимся.

Во время поминального ужина, как пишут Дни.ру, сама вдова пила шампанское — она сказала, что Николай Петрович сказал ей перед смертью поднять за него бокал.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Окт 2018 в 1:29 PDT "За то, что Коля был с нами и дарил свою любовь", — сказала вдова, поднимая фужер с шампанским. И добавила: «Гип-гип, ура!»

"Ура", — откликнулись приглашенные на поминки. На вечере памяти актера звучали теплые и светлые воспоминания близко знавших Николая Караченцова, а кто-то даже пытался вспомнить анекдоты.