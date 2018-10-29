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Boeing готов оказать помощь в расследовании крушения самолета Lion Air
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Boeing готов оказать помощь в расследовании крушения самолета Lion Air 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
BOEING ГОТОВ ОКАЗАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РАССЛЕДОВАНИИ КРУШЕНИЯ САМОЛЕТА У БЕРЕГОВ ИНДОНЕЗИИ — ЗАЯВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.
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