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Самолет Москва — Красноярск экстренно сел в Абакане из-за сильного ветра
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Самолет Москва — Красноярск экстренно сел в Абакане из-за сильного ветра 

360tv.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Красноярские новости
Летевший в Красноярск самолет из Москвы вынужденно приземлился на запасной аэродром в Абакане. Виной всему стал сильный ветер, сообщили «360» в красноярском аэропорту.
«В 09:10 по местному времени из-за бокового ветра экипаж рейса Москва — Красноярск принял решение об уходе на запасной аэродром Абакан. Планируемое время вылета — 11:30», — рассказал пресс-секретарь аэропорта Никита Палеха.
В пресс-службе также добавили, что других изменений в расписании в связи с погодными условиями пока не произошло.
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