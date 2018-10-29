Летевший в Красноярск самолет из Москвы вынужденно приземлился на запасной аэродром в Абакане. Виной всему стал сильный ветер, сообщили «360» в красноярском аэропорту.
«В 09:10 по местному времени из-за бокового ветра экипаж рейса Москва — Красноярск принял решение об уходе на запасной аэродром Абакан. Планируемое время вылета — 11:30», — рассказал пресс-секретарь аэропорта Никита Палеха.
В пресс-службе также добавили, что других изменений в расписании в связи с погодными условиями пока не произошло.