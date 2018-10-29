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Пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии
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Пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии 

RT на русском + ещё 3 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на официальные источники.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях.
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