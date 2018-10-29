В России хотят создать «зоополицию»

В Госдуме предложили создать в России «зоополицию»

Ранее сообщалось о ряде случаев жестокого обращения с животными. Одним из самых громких стало дело "хабаровских живодерок", снимавших на видео расправы над животными.

"Принимая во внимание негативную тенденцию по увеличению количества случаев жестокого обращения с животными, считаю необходимым создание в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации "зоополиции", в чьё ведение будет входить контроль над соблюдением прав животных и пресечение жестокого обращения с ними", — говорится в письме депутата к главе МВД Владимиру Колокольцеву, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По мнению парламентария, данное подразделение даже своим наличием будет оказывать превентивное воздействие на возможных правонарушителей. Власов также отметил, что случаи с живодерами заставили задуматься о необходимости комплексного решения данной проблемы.

"Со своей стороны считаю, что идеи гуманизма выходят за рамки отношений только между людьми. Приоритет вопросов экологии и защита окружающей среды — именно тот путь, по которому пытается двигаться прогрессивное человечество", — подчеркнул Власов.

Он также сообщил, что уже направил вице-премьеру Алексею Гордееву подобное предложение о создании в структуре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору похожего подразделения.