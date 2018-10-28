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Самую высокую статую в мире представят в Индии
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Самую высокую статую в мире представят в Индии 

News.ru 1 час назад
Премьер-министр Индии Нарендра Моди откроет самую высокую статую в мире — фигуру Валлабхаи Пателя, который был одним из авторов конституции и творцов политического устройства страны. Памятник возводят над рекой Нармада в западном штате Гуджарат.
Открытие статуи высотой 182 м состоится 31 октября. Для сравнения, высота скульптуры «Родина-мать зовёт!» в Волгограде — 85 м.
О создании памятника индийский премьер сообщил в 2010 году. Его стоимость — более $410 млн На создание скульптуры ушло около 1850 т бронзы.
Весь комплекс сооружений вокруг статуи включает в себя музей, исследовательский и развлекательные центры и отель.
Как сообщает CNN, параллельно в Индии ведётся строительство следующего «рекордсмена» — статуи национальному герою Шиваджи высотой 212 м в штате Махараштра.
Ранее News.ru писал, что Индия готовится к войне четвёртого поколения, которая предполагает борьбу с «невидимыми» врагами. Советник по национальной безопасности страны Аджит Довал отметил, что в будущем технологии сыграют решающую роль в любом противостоянии.
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