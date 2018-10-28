В Ленобласти появился памятник застройщику-лгуну

В поселке Щеглово Всеволожского района установили памятник Застройщику-Лгуну. Об этом сообщает «Мойка78». Торжественное мероприятие сопровождал митинг обманутых дольщиков, которые с 2015 года не могут получить квартиры.

Ожидающие получения собственной жилплощади собрались у недостроенного ЖК «Щегольская усадьба». Застройкой занималась компания Navis Development Group, и, как сообщается, скульптура напоминает черты генерального директора фирмы-застройщика Александра Львовича. У него длинный нос, как у Буратино (интересно, придумали ли особую выдвижную конструкцию, благодаря которой каждый месяц задержки сдачи ЖК нос будет удлиняться?), он стоит на мешке с деньгами и показывает вывернутые пустые карманы. На руках персонажа лапша из веревок, которая, скорее всего, вешается на уши ожидающим своего часа дольщикам. В апреле этого года стало известно, что несколько застройщиков, задерживающих сдачу жилищных комплексов ЛО, подписали с властями соглашения о завершении долгостроев. От Navis Development Group поступили соглашения и «дорожные карты» по завершению комплексов «Созвездие» в Мурино и «Щегловская усадьба» в посёлке Щеглово. Сообщается, что компания-застройщик оправдывает сорванные сроки отсутствием финансовой возможности поставить точку в строительстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.