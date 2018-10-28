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Немецкий эксперт оценил резкий рост численности «граждан рейха»
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Немецкий эксперт оценил резкий рост численности «граждан рейха» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Германский политолог Александр Рар негативно оценил рост сторонников возрождения Германской империи в ФРГ. В комментарии газете ВЗГЛЯД он рассказал, действует ли еще в Германии прививка от нацизма и стоит ли ожидать его всплеска по всей стране.
Резкое увеличение числа так называемых граждан рейха, которые не признают легитимность существующего государства и желают возвращения Германской империи, — это очень плохо, подчеркнул германский политолог Александр Рар. И правильно, что власти и правоохранительные органы обратили на это внимание и держат руку на пульсе по этой ситуации, добавил он.
При этом Рар отметил, что не стоит связывать это с ростом популярности крайне партии «Альтернатива для Германии». АдГ — крайне правая партия, но они не националисты и никак не связаны с «гражданами рейха», объяснил он.
Напомним, по данным правительства Германии, в стране живут 19 тыс. так называемых «граждан рейха» и «самоуправленцев», которые не признают Конституцию и властные органы ФРГ. При этом их число растет очень быстро — два года назад их было около 10 тыс. Немецкие спецслужбы уже расследуют причины резкого роста их числа.
Тем не менее, Рар подчеркнул, что это не говорит о каком-либо всплеске национализма. «Что такое 19 тысяч, когда в Германии население 80 млн человек. Не стоит драматизировать ситуацию», — объяснил он. По словам собеседника, основную часть сторонников Германской империи составляют либо радикально настроенные молодые люди, либо наоборот отдельные пенсионеры.
Он также отметил, что увеличение и снижение числа сторонников националистических идей в Германии происходит волнами. Так, недавно наоборот распадались некоторые националистические политсилы, которые когда-то даже проходили в парламенты отдельных федеральных земель страны.
«Если брать ситуацию в целом, то, на мой взгляд, в Германии эффективно действует прививка против нацизма», — резюмировал Рар, добавив, что в связи с этим вряд ли стоит ждать серьезного всплеска национализма в рамках всей страны.
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