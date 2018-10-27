Главный раввин РФ призвал создать антитеррористический фронт после атаки на синагогу в США

Главный раввин России Берл Лазар призвал создать единый антитеррористический фронт после стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург , жертвами которой стали 11 человек.

"Шок и возмущение вызвала у всех евреев России весть о варварском теракте в синагоге Питтсбурга. Наши сердца сегодня с семьями погибших, наши молитвы — о скорейшем выздоровлении раненых", — говорится в заявлении Лазара, которое распространила в субботу его пресс-служба.

Главный раввин России призвал "оставить разногласия и создать единый антитеррористический фронт" и отметил, что "наш общий долг перед теми, чья жизнь безвременно оборвалась, перед теми, кто оплакивает сейчас своих родных и близких, — сделать все, чтобы идеологи, спонсоры и исполнители террористических замыслов были уничтожены, чтобы никто больше не осмелился проливать невинную кровь".

По его словам, лишь одних "репрессивных мер" недостаточно: в борьбу с терроризмом должно включиться все общество.

"Мир очевидно становится все менее безопасным — и если все мы вместе не поставим заслон силам зла, трагедии, подобные питтсбургской, будут неизбежно повторяться", — отметил Лазар.

Он считает, что особую роль в противостоянии терроризму должны сыграть религии и общины верующих, и выразил надежду, что "религиозные лидеры смогут вместе выступить, чтобы дать отпор ксенофобии, антисемитизму, культу ненависти".

По последним данным, в результате вооруженного нападения на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) погибли 11 человек. Еще шесть человек получили ранения. Предполагаемый стрелок был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован, по данным телекомпании CNN, речь идет о 46-летнем Роберте Боуэрсе. По данным телекомпании CBS, которые она привела со ссылкой на источники, мужчина перед стрельбой выкрикивал антисемитские лозунги.