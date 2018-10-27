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В Стамбуле открылся саммит по сирийскому урегулированию без участия США
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В Стамбуле открылся саммит по сирийскому урегулированию без участия США 

Газета.Ru 1 час назад
Саммитов в подобном формате — когда встречаются лидеры России, Турции, Германии и Франции — еще не было, поэтому ждать принципиально новых решений пока не стоит (об этом же говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков).
Но сам факт того, что Россия и Турция, в целом, являются участниками ситуационного союза в Сирии, а Франция и Германия входят в коалицию, возглавляемую США, говорит, что оппоненты в отношении взглядов на будущее (да и настоящее) САР, решили сверить часы, чтобы выработать единое понимание того, как быть с этим клубком противоречий.
Интересно и то, что США не являются участниками переговоров. Выводов, конечно, из этого делать, нельзя. Буквально в ноябре Макрон встретится с Трампом в Париже (а, возможно, и Путин — такую мысль не отвергали ни в Москве, ни в Вашингтоне), где сможет передать содержание бесед в четырехстороннем формате.
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