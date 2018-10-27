В Стамбуле завершился саммит по Сирии

Турции, Франции и Лидеры России Германии провели четырехстороннюю встречу в Стамбуле , посвященную сирийскому урегулированию. Заседание прошло в главном зале дворца Вахдеттин— анатолийском офисе турецкого президента.

Открывая саммит, Эрдоган заявил, что рассчитывает на то, что эта встреча оправдает надежды всего мира на разрешение сирийского кризиса. До начала мероприятия во дворце состоялся ряд двусторонних встреч лидеров. В частности, Владимир Путин провел отдельные переговоры с хозяином саммита, президентом Турции, а затем с канцлером ФРГ. Отмечается также, что российский лидер кратко побеседовал со своим французским коллегой по пути на церемонию фотографирования.

С инициативой проведения четырехстороннего саммита еще летом выступил президент Турции, Россия поддержала эту инициативу. Это первый в истории саммит по Сирии в таком формате

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