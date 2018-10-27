Глава женералитета Каталонии продолжит «строить республику»

Продолжать строить государство Каталонию обещает глава женералитета (правительства) этого автономного испанского сообщества Ким Торра . Об этом он заявил, выступив во Дворце женералитета в Барселоне в первую годовщину незаконного провозглашения парламентом Каталонии ее независимости.

"Никто не говорит, что будет легко, но вернуться назад — не вариант. Права (каталонцев) не будут разменной монетой в каких-либо переговорах", — приводит его слова испанская El Pais.

Свободу Каталонии, добавил Торра, завоюют не парламент или возглавляемое им правительство, а сами каталонцы. При этом, по мнению Торры, июньский приход к власти в Испании нового социалистического правительства Педро Санчеса не изменил отношение Мадрида к Каталонии, передает РИА Новости

Предстоящий судебный процесс над 18 каталонскими политиками и общественными деятелями, обвиняемыми в связи с проведением 1 октября 2017 года референдума о независимости автономии, Ким Торра назвал "фарсом".

Со многими странами на пути к независимости происходило то же самое, отметил он, добавив: "Тюрьмы, судебные процессы и изгнание — это семена нашей свободы".

Первого октября 2017 года в Каталонии прошел референдум, признанный правительством Испании и Конституционным судом страны незаконным. Участие в нем приняли 43 процента жителей Каталонии, из них 90 процентов проголосовали за отделение автономии от Испании.

27 октября 2017 года каталонский парламент проголосовал за создание независимой и суверенной Каталонской республики, но документы о провозглашении не были опубликованы официально и не вступили в силу. В тот же день Сенат разрешил правительству Испании применить статью 155 конституции королевства: в Каталонии было введено прямое правление Мадрида, женералитет был отстранен от власти, а парламент распущен. Часть членов прежнего женералитета, включая его главу Карлеса Пучдемона, скрылись за границей.