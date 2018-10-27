Ещё
Полицейского в Уфе подозревают в вооруженном ограблении офиса микрозаймов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейского в Уфе подозревают в вооруженном ограблении офиса микрозаймов 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
УФА, 27 окт — РИА Новости. Полицейские задержали в Уфе сотрудника патрульно-постовой службы по подозрению в разбойном нападении на офис микрозаймов, где он, угрожая ножом, похитил 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
В полицию Уфы 25 октября поступило сообщение о нападении на помещении организации микрофинансирования на улице Менделеева.
"Прибывшая следственно-оперативна группа установила, что неизвестный мужчина, угрожая ножом консультанту организации, похитил около 18 тысяч рублей. Оперативники подозревают в совершении преступления 20-летнего сотрудника полка патрульно-постовой службы Уфы. Он доставлен в отдел полиции", — сообщили в региональном МВД.
Правоохранители проверяют своего коллегу на причастность к совершению подобных преступлений.
"Министром внутренних дел Башкирии Романом Деевым назначена служебная проверка. После ее завершения будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении его непосредственных руководителей к строгой дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении полиции.
Последние новости
Из жизни ушел Николай Караченцов Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине предложили извиниться перед Россией268
Неизвестный устроил бойню в синагоге в США410
Выход США из ДРСМД назвали подарком для Путина47
Россия вооружит Кубу1021
Топ-менеджера крупной компании нашли убитой в лесу83
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
01:05
Караченцов оставил элитную недвижимость
Шоу-бизнес
05:55
Россия вооружит Кубу
Армия Оружие
01:47
Стареющему Деппу отказали в новых «Пиратах»
Шоу-бизнес
00:50
Грузия запретила рейсы «Победе» и объяснилась
В мире
00:55
Киев принял решение по повышению цены на газ
В мире Украина
00:54
На территорию США обрушился супертайфун «Юту»
США В мире
00:47
Украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате
Украина Статьи
01:38
Пашинян: Армения может закупить оружие у США
В мире Статьи
03:28
Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение