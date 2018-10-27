Полицейского в Уфе подозревают в вооруженном ограблении офиса микрозаймов

УФА , 27 окт — РИА Новости . Полицейские задержали в Уфе сотрудника патрульно-постовой службы по подозрению в разбойном нападении на офис микрозаймов, где он, угрожая ножом, похитил 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

В полицию Уфы 25 октября поступило сообщение о нападении на помещении организации микрофинансирования на улице Менделеева.

"Прибывшая следственно-оперативна группа установила, что неизвестный мужчина, угрожая ножом консультанту организации, похитил около 18 тысяч рублей. Оперативники подозревают в совершении преступления 20-летнего сотрудника полка патрульно-постовой службы Уфы. Он доставлен в отдел полиции ", — сообщили в региональном МВД.

Правоохранители проверяют своего коллегу на причастность к совершению подобных преступлений.